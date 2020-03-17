Венгрия закроет границу для иностранцев из-за угрозы коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Венгрии выросло до 50 человек. Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусом в Венгрии выросло до 50 человек. Фото: Pixabay

Правительство Венгрии в рамках борьбы с коронавирусом приняло решение с 17 марта установить временный запрет на въезд в страну гражданам иностранных государств.

Число зараженных коронавирусом в Венгрии выросло до 50 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

C 18 марта страны Евросоюза закрывают свои границы для стран, которые не входят в союз. Запрет на въезд снимут не менее, чем через 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.