В России восемь человек излечились от коронавируса

В России восемь человек излечились от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

В России уже восемь человек выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пациенты эпидемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Трезиниевские чтения» перенесли из-за коронавируса
В Петербурге началась технологическая разводка мостов
Проверять на коронавирус в Петербурге будут даже умерших
На Светлановском самосвал провалился под землю на газоне
Volkswagen на время закрывает большинство заводов в Европе из-за коронавируса
В России восемь человек излечились от коронавируса
На Васильевском острове горит старый корпус Покровской больницы
Надежная защита ваших сбережений – недвижимость от «Группы ЛСР»