В Московской соборной мечети из-за коронавируса круглосуточно читают Коран

В Московской соборной мечети в круглосуточном режиме читаются аяты Корана в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте Совета муфтиев России.

«Начиная с 17 марта, по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Московской соборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана… В эти дни чтение призвано стать формой нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всем мире», — говорится в сообщении.

Власти Москвы решили отменить все массовые мероприятия до 10 апреля, на которые готовились идти более пяти тысяч человек. Меры связаны с распространением коронавируса.

С 5 марта Москва ввела режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.