Коммунисты Петербурга провели митинг, несмотря на коронавирус

Глава КПРФ в Северной столице Ольга Ходунова рассказала, что у участников мероприятия выработан иммунитет к вирусу из Китая.

Согласованный митинг прошел на площади Ленина сегодня, 17 марта, в 19:00. Народное собрание состоялось в защиту социально-экономических, конституционных прав и свобод граждан. Под запрет мероприятие не попало — участников было меньше 1000. Об этом сообщает Мойка78.

Также, митинг должен был быть проведен и другими организаторами 21-22 марта. Но его решили отменить из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оппозиционные митинги против поправок в Конституцию отменяются из-за коронавируса. Всему виной запрет на проведение массовых мероприятий от 1000 человек. Оппозиционеры не согласны с этим и считают, что по такой логике должно отмениться и голосование за поправки в Конституцию.