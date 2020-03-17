Голосование по изменениям Конституции состоится, несмотря на коронавирус

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Голосование по изменениям Конституции состоится, несмотря на коронавирус

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ, тем самым определив дату голосования по изменениям Конституции – оно состоится 22 апреля 2020 года. Переносить даты не собираются даже несмотря на распространение коронавируса.

Россиянам через месяц предстоит ответить на один вопрос – одобряют ли они изменения или нет.

Напоминаем, что Конституционный суд России уже одобрил поправки. Если большинство граждан согласится с ними, то они вступят в силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оппозиционные митинги против поправок в Конституцию отменяются из-за коронавируса. Однако оппозиционеры отмечают, что вместе с отменой митингов следует отменить и всероссийское голосование по поправкам, которое должно состояться 22 апреля.