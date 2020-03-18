Superjob поможет российским работодателям организовать удаленную работу

Superjob поможет российским работодателям организовать удаленную работу
Из-за активного распространения коронавируса многие компании перешли на работу на дому. Фото: pixabay.com

Компания по поиску работы запустила новый сервис, который поможет в нынешних эпидемиологических условиях организовать работу для сотрудников из дома. Данный сервис поможет и организациям, в которых подобные методы подхода к работе никогда не практиковались. Представители Superjob уверяют, что производительность компаний с данной помощью не изменится. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для перехода на удаленку с помощью нового сервиса понадобиться примерно 4 дня. Из них два или три дня будут необходимы для сбора различной информации, а еще один день будет выделен для разработки стратегии и планов.

Сервис пригодится для различных направленностей компаний, включая продажи, бухгалтерию, подбор персонала, маркетинг и разработку информационных систем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что c коронавирусом стали бороться вдвое больше.

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