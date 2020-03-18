Из-за коронавируса В Китае увеличилось количество разводов

Виной тому карантин, из-за которого пары вынуждены проводить вместе очень много времени. Подобное напряжение и усталость от общества друг друга провоцируют на конфликты, в результате которых люди понимают, что больше не хотят быть вместе.
С 24 февраля 2019 года в городе Дачжоу, находящемся в провинции Сычуань подали заявление на расторжение брака 300 пар. Об этом сообщает Daily Mail.
Такая же ситуация сложилась и в других городах. В городе Сиань за один день в местный загс обратилось 14 пар. Такое количество заявлений выше нормы, которую сотрудники могут обработать. В городе Фучжоу же решают официально расстаться по 10 пар за день.
Помимо последствий карантина, причина разводов может таиться и в другом. Ранее загсы временно не работали, поэтому сейчас может быть вполне логичный наплыв желающих оформить развод.
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