Из-за коронавируса В Китае увеличилось количество разводов

Из-за коронавируса В Китае увеличилось количество разводов
Иногда любящим людям нужно отдыхать друг от друга. Фото: pixabay

Виной тому карантин, из-за которого пары вынуждены проводить вместе очень много времени. Подобное напряжение и усталость от общества друг друга провоцируют на конфликты, в результате которых люди понимают, что больше не хотят быть вместе.

С 24 февраля 2019 года в городе Дачжоу, находящемся в провинции Сычуань подали заявление на расторжение брака 300 пар. Об этом сообщает Daily Mail.

Такая же ситуация сложилась и в других городах. В городе Сиань за один день в местный загс обратилось 14 пар. Такое количество заявлений выше нормы, которую сотрудники могут обработать. В городе Фучжоу же решают официально расстаться по 10 пар за день.

Помимо последствий карантина, причина разводов может таиться и в другом. Ранее загсы временно не работали, поэтому сейчас может быть вполне логичный наплыв желающих оформить развод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский посол рассказал о сроках победы над коронавирусом.

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