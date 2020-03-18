В Германии призывают снять санкции с России из-за пандемии

Санкции стоит снять, тем более, они не являются продуктивными. Об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

По его мнению, в нынешние тяжелые времена страны должны объединяться, ведь сейчас по всему миру прогнозируется экономический кризис, связанный с коронавирусом.

Восстановление товарооборота Европы с Россией будет полезным для экономической системы. Подчеркнул Гердт и то, что санкции следовало отменить и до возникновения пандемии.

На эту идею уже отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он высказал мнение, что реализация отмены ограничений зависит от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая связывает санкции с разрешением ситуации на Донбассе. Об этом сообщают «Известия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ангела Меркель назвала условия возврата России в G7.