Гостиный двор в Петербурге сократил время работы

Теперь двери для покупателей будут открываться в 11 утра, а закрываться в 9 вечера. Галерея высокой моды свою работу начинать будет в 12:00, а закрываться в 21:00. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Изменения режима работы торгового центра связано с эпидемиологической ситуацией в городе. Также, внутри Гостиного двора проводят дезинфекцию, согласно распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Для удобства покупателей, объявления об изменениях вывесили на дверях входа в торговый центр.

Помимо этого, в настоящий момент всем сотрудникам Гостиного двора перед рабочей сменой меряют температуру.

Напомним, на данный момент в Северной столице зарегистрировано 7 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие находятся в стабильном и удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустят Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.