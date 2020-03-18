Резиновая уточка спасет петербуржцев от коронавируса

Коронавирус продолжает вдохновлять жителей Северной столицы на креатив. На этот раз творчеством порадовали графические дизайнеры, которые создали гигантскую утку для борьбы с инфекцией.

Об всем стало известно сегодня, 18 февраля. Соответствующая запись появилась в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Графический дизайнер Brickspacer создал актуалочку», — написали в группе.

На опубликованном ролике видно, как в небе над Дворцовой площадью летает анимированная гигантская резиновая уточка. С помощью лазера в глазах она поражает коронавирусную инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать. В салонах протирают поручни и ручки дверей.