Резиновая уточка спасет петербуржцев от коронавируса

Резиновая уточка спасет петербуржцев от коронавируса
Ролик опубликовали в соцсети. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Коронавирус продолжает вдохновлять жителей Северной столицы на креатив. На этот раз творчеством порадовали графические дизайнеры, которые создали гигантскую утку для борьбы с инфекцией.

Об всем стало известно сегодня, 18 февраля. Соответствующая запись появилась в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Графический дизайнер Brickspacer создал актуалочку», — написали в группе.

На опубликованном ролике видно, как в небе над Дворцовой площадью летает анимированная гигантская резиновая уточка. С помощью лазера в глазах она поражает коронавирусную инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать. В салонах протирают поручни и ручки дверей.

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Резиновая уточка спасет петербуржцев от коронавируса