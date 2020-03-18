Петербуржцев с апластической анемией могут обеспечить бесплатными лекарствами

Жителям Петербурга, страдающим апластической анемией, могут предоставить право на бесплатные лекарства. Соответствующий законопроект одобрили на заседание Законодательного собрания 18 марта.

Автором инициативы выступил депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов. Его поддержали 46 парламентариев, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

Законопроект призван актуализировать перечень тяжелых заболеваний, при которых обеспечение лекарствами осуществляется из средств федерального бюджета. Это позволит жителям Петербурга быстрее получать необходимые лекарства.

В случае, если инициатива будет ободрена, получить бесплатные лекарства смогут пациенты с апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).

Изменения предлагается внести в статью 8 закона «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге». Подать поправки парламентарии могут до 20 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга поддержали законопроект, который обяжет чиновников уведомлять петербуржцев о льготах.