Под Приозерском дорожники перехватили самосвалы с песком, которые разбили дороги

В Приозерском районе Ленобласти зампред дорожного комитета и сотрудники районного ДРСУ перекрыли дорогу двум большегрузам с песком, которые ехали по трассе «Ушково — Гравийное». На месте также побывали экипаж ГИБДД и собственники самосвалов.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор», все произошло на гравийном участке указанной дороге, где максимальная нагрузка составляет шесть тонн. Большегрузы выезжали на трассу, минуя пункт взимания платы «Платон».

У одного из самосвалов лопнуло колесо из-за перегруза и, для того, чтобы его заменить, водитель скинули песок прямо на дороге. В это время на место приехали дорожники.

Позднее подъехавшие на место владельцы машин пытались доказать, что самосвалы не были перегружены. У них не получилось убедить дорожников, после чего они признались, что большегрузы ежедневно возят песок из карьера, расположенного неподалеку.

Хозяевам самосвалов предложили заключить соглашение по обслуживанию разбитых участков дороги.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, который готовит документы для возбуждения уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском самосвал провалился под землю на газоне.