Из-за коронавируса суды в России будут рассматривать только срочные дела

Постановление действует с 19 марта по 10 апреля. Фото: pixabay.com

Постановление действует с 19 марта по 10 апреля. Фото: pixabay.com

Президиум Верховного суда России постановил отложить рассмотрение дел не срочного характера, а также ограничить список лиц, допускаемых в зал суда.

Такие меры пришлось принять из-за ухудшающейся ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Согласно документу постановления, личный прием граждан в судах также будет приостановлен. Всем желающим подать документы рекомендуется воспользоваться электронными сервисами или почтой, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда.

Всем сотрудникам при малейших признаках заболевания необходимо самоизолироваться, а для совещаний рекомендуют пользоваться конференц-звонками по видеосвязи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший вице-губернатор Северной столицы Марат Оганесян останется под стражей до 10 июля из-за коронавируса.