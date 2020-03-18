Ученые разгадали, зачем нарвалам нужен рог

Ученые разгадали, зачем нарвалам нужен рог
Бивень нарвалов вырастает до 2-3 метров в длину. Фото: Wikipedia

Биологи выяснили, что отличительная черта нарвалов, — длинный рог, — появилась в результате полового отбора. Соответственно, они нужны самцам для привлечения особей женского пола.

Для того, чтобы доказать эту теорию, специалисты в течение тридцати лет регулярно замеряли размеры нарвалов. Таким образом, ученым удалось опровергнуть выдвигавшуюся ранее версию, что с помощью нароста млекопитающие защищаются от хищников. Результаты исследований американских биологов опубликованы в научном издании Biology Letters.

При этом длинный рог нарвалов используют не только как доказательство превосходства над другими самцами (чей рог, вероятно, меньше), но и в качестве оружия во время сражений за самку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые пришли к выводу о безусловной пользе сидения на корточках.

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