Минздрав рассказал, влияет ли алкоголь на коронавирус

Минздрав рассказал, влияет ли алкоголь на коронавирус
Россиянам стоит рассмотреть другие методы профилактики. Фото: pixabay.com

Спиртные напитки не смогут помочь даже при профилактике.

Если же употреблять крепкие напитки во время болезни, существуют риски возникновения осложнений. Об этом заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Также, Брюн посоветовал не протирать руки спиртом. В связи с его быстрой летучестью, подобная мера профилактики является бесполезной.

Многие думают, что алкоголь поможет дезинфицировать ротовую полость, совершенно забывая о том, что пробраться в организм патоген может через слизистые носа и глаз.

Высказался главный нарколог и про медицинские маски, которые стали настоящим дефицитом в городах России. Брюн сомневается в их пользе и считает ерундой, ведь маска не может плотно прилегать к лицу, а вирусу для проникновения достаточно и незначительных щелей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алкоголь коронавирус минздрав профилактика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работодатели Петербурга увеличили спрос на удаленных сотрудников в два раза
ДТП на Граждaнском остановило движение трамваев
Бекмамбетов продолжит съемки «ФАУ. Побег из ада» дистанционно
В Петербурге вырос спрос на книги с доставкой до дома
Крупнейший застройщик Северо-Запада Setl Group в 2019 году ввел больше ...
Летом 2020 года в ЖК «Чистое небо» появится Площадь Солнца
«Лента» начала устанавливать защитные экраны на кассах на фоне коронавируса
Минздрав рассказал, влияет ли алкоголь на коронавирус