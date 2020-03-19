Минздрав рассказал, влияет ли алкоголь на коронавирус

Спиртные напитки не смогут помочь даже при профилактике.

Если же употреблять крепкие напитки во время болезни, существуют риски возникновения осложнений. Об этом заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Также, Брюн посоветовал не протирать руки спиртом. В связи с его быстрой летучестью, подобная мера профилактики является бесполезной.

Многие думают, что алкоголь поможет дезинфицировать ротовую полость, совершенно забывая о том, что пробраться в организм патоген может через слизистые носа и глаз.

Высказался главный нарколог и про медицинские маски, которые стали настоящим дефицитом в городах России. Брюн сомневается в их пользе и считает ерундой, ведь маска не может плотно прилегать к лицу, а вирусу для проникновения достаточно и незначительных щелей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу.