Летом 2020 года в ЖК «Чистое небо» появится Площадь Солнца

Площадь Солнца станет новой рекреационной зоной, где жители комплекса смогут не только комфортно проводить время, но и знакомиться с соседями. Фото: ЖК "Чистое небо"

Площадь Солнца станет новой рекреационной зоной, где жители комплекса смогут не только комфортно проводить время, но и знакомиться с соседями. Фото: ЖК "Чистое небо"

Грядущим летом в жилом комплексе комфорт-класса «Чистое небо» на Комендантском проспекте появится Площадь Солнца, украшенная фонтаном.

Новую рекреационную зону между домом №64, корпус 1 по Комендантскому проспекту, двумя детскими садами и школой, озеленят хвойными и лиственными деревьями, цветущими кустарниками гортензии, сирени и спиреи, а также вазонами с однолетними растениями.

Ландшафтной доминантой прогулочной территории станет Площадь Солнца, украшенная трехъярусным фонтаном диаметром в шесть метров. Завершением чаши фонтана станут шары, установленные по его периметру. Вечером жителей «Чистого неба» фонтан будет радовать приятной светодиодной подсветкой. Для создания не только комфортного, но и практичного, идейно наполненного пространства застройщик заказал разработку эксклюзивного дизайна. Согласно проекту, архитектурные и ландшафтные элементы мощеной площади становятся частью единой радиально-кольцевой композиции. Такое решение идеально отражает главный посыл проекта — познакомить и объединить людей, живущих по соседству в комплексе «Чистое небо».

Как символические отражения солнца и облаков выступают округлые формы фонтана и вазонов, а объединяющие лучи-дорожки разойдутся от центра площади прогулочными тропинками. На аккуратно покрытых щебнем дорожках можно неспеша прогуливаться или наслаждаться свежим воздухом с книгой в руках, сидя на одной из уютных скамеек. Отметим, что брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская недвижимость».