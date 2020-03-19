Лондонские врачи лечат Ольгу Куриленко от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, заразилась новым типом коронавируса и теперь находится под карантином в Лондоне.

Куриленко рассказала в соцсетях, что британские врачи не прописали ей определенного лечения. По ее словам, ей рекомендовали сбивать температуру и боли парацетамолом. Дополнительно она решила пропить курс витаминов, которые должны поддержать ее иммунитет.

Актриса отметила улучшение своего состояния и сообщила, что у нее снизилась температура. Ранее она рассказывала, что основными симптомами заболевания у нее были жар и слабость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая девушка Гуфа и звезда «Дома-2» госпитализирована с коронавирусом.