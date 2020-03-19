Бывшая девушка Гуфа и звезда «Дома-2» госпитализирована с коронавирусом

Участница реалити-шоу «Дом-2», бывшая девушка рэпера Гуфа и модель Анастасия Киушкина попала в больницу после положительного анализа на коронавирус.

Как сообщает Mash, 25-летняя девушка прилетела из Франции и решила самоизолироваться. Почувствовав недомогание после поездки, она вызвала врачей и пожаловалась медикам скорой помощи на боль в горле и насморк, однако анализы не подтвердили наличие коронавируса. Однако второе тестирование выявило наличие опасного заболевания.

Киушкина прокомментировала в соцсетях состояние здоровья, написав «Положительно. У меня все». Пока неизвестно, как она себя чувствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудница «Росатома» в Петербурге заболела коронавирусом.