Племянник Путина намерен выдвигаться в Госдуму

Племянник Путина намерен выдвигаться в Госдуму
Заседание Госдумы РФ. Фото: duma.gov.ru

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина предприниматель Роман Путин планируют создать собственную партию. Основная её цель — прохождение в Государственную думу.

Партия будет сформирована на базе движения «Люди дела», созданного в феврале. В него входят представители сферы образования, предприниматели и юристы. Возглавляет движение сам Роман Путин, пишет «Коммерсантъ».

Путин признался, что не обсуждал с президентом создание собственной партии, но уверен, что проблем с этим не будет.

«Пока не обсуждали, но я полагаю, что в нашей стране никаких одобрений для таких движений не требуется», — сказал он.

Путин добавил, что движение полностью поддерживает политику президента и намерено содействовать власти «в её позитивных начинаниях». Основной упор будущая партия намерена делать на регионах. В частности, одной из её задач станет борьба с популизмом и «мнимыми представителями интересов большинства».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин госдума партия роман путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах
Микробиолог из СПбГУ объяснил все о коронавирусе
В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил ...
Племянник Путина намерен выдвигаться в Госдуму
На улице Пугачева ночью сгорела иномарка
Шнуров в стихах рассказал, кто больше всего пострадает от коронавируса в ...
Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за ...
Движение транспорта по Тамбовской и Таллинскому ограничивают