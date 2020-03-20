Племянник Путина намерен выдвигаться в Госдуму

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина предприниматель Роман Путин планируют создать собственную партию. Основная её цель — прохождение в Государственную думу.

Партия будет сформирована на базе движения «Люди дела», созданного в феврале. В него входят представители сферы образования, предприниматели и юристы. Возглавляет движение сам Роман Путин, пишет «Коммерсантъ».

Путин признался, что не обсуждал с президентом создание собственной партии, но уверен, что проблем с этим не будет.

«Пока не обсуждали, но я полагаю, что в нашей стране никаких одобрений для таких движений не требуется», — сказал он.

Путин добавил, что движение полностью поддерживает политику президента и намерено содействовать власти «в её позитивных начинаниях». Основной упор будущая партия намерена делать на регионах. В частности, одной из её задач станет борьба с популизмом и «мнимыми представителями интересов большинства».