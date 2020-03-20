Песков не считает катастрофой новую цену на нефть

Песков не считает катастрофой новую цену на нефть
Песков напомнил, что бывали ситуации и хуже. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Путина рассказал, что у России достаточный запас прочности.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он заявил, что цена на нефть в 25 долларов не должна никого пугать. В этом мало приятного, согласился Песков, но катастрофы нет, ведь у России достаточный запас прочности – его хватит как минимум на несколько лет.

«В течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее»,

— рассказал пресс-секретарь.

Также Песков напомнил, что бывали ситуации и похуже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус.

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