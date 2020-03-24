Выяснилось, какие поправки к Конституции россияне считают важными

В ходе опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения. Выяснилось, что наиболее важной поправкой в Конституции россияне считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%).

Также важной для граждан РФ является поправка, касающаяся признания детей приоритетным направлением государственной политики и обязательного предоставления им социальной поддержки (93%), сообщает РИА «Новости». Кроме того, россияне отметили важность поправки о защите и сохранении уникального природного многообразия России (92%). Не менее важной являются поправки гарантии адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%) и обязательной ежегодной индексации пенсий (92%).

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.