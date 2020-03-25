Путин обратиться к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к населению страны. Одной из тем его речи станет ситуация с коронавирусом.

Обращение будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Необходимость выступления стала ясна после того, как Путин посетил больницу в поселке Коммунарка, где наблюдаются пациенты с коронавирусом, пишет РБК. Тема эта также была затронута на совещании с руководством правительства, Банка России и администрации президента.

В России по официальным данным подтверждено 658 случаев коронавируса. За последние сутки выявлены 163 новых случая. Выздоровело 29 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезности ситуации с коронавирусом.