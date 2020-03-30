В Италии предрекли вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что вызванный пандемией COVID-2019 кризис может стать причиной роста антиевропейских настроений в ряде стран.

Как сообщает El Pais, Конте заявил, что если Евросоюз «не будет на высоте», то в Италии и Испании и некоторых других странах могут разгореться националистические конфликты.

По его словам, сейчас вся Европа испытывает исторический вызов. Власти стран ЕС массово ограничивают конституционные права граждан, однако это необходимо в данных условиях для избежания трагических ошибок, отметил Конте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом страны из ЕС. Салвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов». Он отметил, что сначала страна будет думать о победе над коронавирусом, а уже после о Европе.