В Петербурге непродовольственные магазины не прекратили работу, проигнорировав запрет властей

В связи с мерами, связанными с борьбой с COVID-19, большая часть розничных магазинов, продающих продукты не первой необходимости, должна была закрыться. Однако, некоторые представители бизнеса проигнорировали требования властей.

Обойти введенные ограничения смогли из-за того, что размер штрафов за продолжение работы кажется весьма небольшими по сравнению с огромными убытками, которые могут понести торговые сети в случае полного закрытия.

Сейчас в городе на Неве можно торговать продуктами и товарами первой необходимости. Некоторые сети магазинов попытались решить вопрос так, чтобы торговые точки не прекращали функционировать. Об этом сообщает РБК.

Например, «Максидом» работает, но предупреждает, что граждане могут приобрести только товары первой необходимости. «Эльдорадо» и «М.Видео» перешел на формат самовывоза при заказе онлайн, у «Петровича» продолжается продажа онлайн, а вот магазины закрылись.

Отличилась сеть «Леруа Мерлен». Все магазины работают в прежнем режиме. Правда, руководство магазинов сообщило о том, что в торговом зале одновременно может находиться небольшое количество людей. Только вышло все иначе. Огромная толпа собралась в входа в магазин, дистанцию никто не соблюдал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле «Леруа Мерлен» в Петербурге выстроилась очередь из посетителей.