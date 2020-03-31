Рискуя жизнью клиентов: кальянная на Кораблестроителей продолжала работу, несмотря на карантин

Рискуя жизнью клиентов: кальянная на Кораблестроителей продолжала работу, несмотря на карантин
Теперь в отношении владельцев заведения возбудят уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора и прокуратуры раскрыли нарушающую закон кальянную на улице Кораблестроителей, 30.

Несмотря на запрет курения кальяна в заведениях, введенный, в числе прочего, в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, владельцы кальянной в Василеостровском районе продолжали работу. Административный протокол, составленный при первом визите, 30 марта, не возымел должного влияния. Теперь хозяев кафе ждет уголовное дело.

Во вторник, 31 марта, правоохранители вернулись в кальянную, чтобы проверить исполнение предписания. Тем не менее, заведение все еще было открыто для посетителей. Это представляло реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Помимо прочего, осматривая помещение кафе, полиция выявила нарушения в условиях хранении алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет поджигатель детских колясок и велосипедов.

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