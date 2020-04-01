Голикова призывает продлить нерабочую неделю в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила правительству продлить нерабочую неделю и всеобщий режим самоизоляции.

На онлайн-совещании президента с правительством, которое транслировал канал «Россия 24», Голикова уточнила свое предложение тем, что введенные меры для борьбы с распространением COVID-19 необходимо продлить только в регионах с наиболее серьезной эпидемиологической обстановкой.

По словам вице-премьера, этот вывод был сделан в результате статистике за последние три нерабочих дня в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал продлить карантин. Руководитель ведомства Анна Попова, которая объявила о решении в среду, 1 апреля, аргументировала это тем, что инкубационный период заболевания занимает минимум 14 дней.