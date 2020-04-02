Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступит с новым обращением к россиянам. Записано оно будет во второй половине дня.

«В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать», — приводит «ТАСС» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В данный момент Путин продолжает работу над текстом будущего обращения. Что стало поводом для нового выступления, пока не сообщается.

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом для этого стало распространение коронавирусной инфекции на территории станы. Тогда он, в частности, объявил неделю нерабочей с 30 марта по 5 апреля, анонсировал меры по поддержке бизнеса и призвал россиян придерживаться самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следующую неделю в России могут объявить нерабочей. Официально эта информация пока не подтверждена.