Нерабочую неделю в России могут продлить

В России могут продлить нерабочий режим. Причиной этого стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Объявить нерабочей планируют следующую неделю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Не исключено, что на домашнем режиме россияне пробудут и после. Точные сроки пока не называются.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России зарегистрирован 771 новый случая заражения. Всего заболело 3 тыс. 548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек. Скончались от инфекции за последние сутки 6 пациентов, количество случаев с летальным исходом достигло 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 11. Всего в городе подтверждено 147 случаев.