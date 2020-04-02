В Петербурге выписали 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Речь идет о горожанах, которые недавно вернулись из путешествия и не захотели соблюдать карантин на протяжении двух недель.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. На данный момент в городе за нарушение карантина наказали 170 человек – они вернулись из-за границы, но не отсидели две недели дома. К слову, на режиме самоизоляции находятся десять тысяч человек-путешественников.

Напоминаем, что в отношении нарушителей возбуждают административные и уголовные дела. Штраф может составлять от 15 до 40 тысяч рублей. По всей России насчитывает около тысячи уклонистов, петербуржцы заняли первое место по количеству нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что видеодомофоны в Петербурге следят, как часто горожане выходят на улицу.