Рошаль рассказал, как восстановить легкие после пневмонии

Он дал несколько советов для родителей детей, которые перенесли пневмонию.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщает издание «Актуальные новости». Советами поделился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он заявил, что после перенесенной пневмонии ребенку необходимы строгий режим, а также выполнение дыхательных упражнений. Это поможет восстановить организм.

Отмечается, что питание должно быть сбалансированным, а гимнастикой стоит заниматься от двух раз в день. Также нужно приобрести витамины для поддержания иммунитета. Врач напоминает, насколько важно в таких случаях держаться подальше от других больных детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продлят все карантинные меры до 30 апреля. При этом в Смольном напомнили об условии, упомянутом президентом: Путин подчеркнул, что, если ситуация стабилизируется раньше 30 числа, все чрезвычайные меры могут быть