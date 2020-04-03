Избирком Петербурга попросил ЦИК перенести дополнительные выборы

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Данная просьба обусловлена активным распространением коронавирусной инфекции в России и Петербурге.

Обращение к главе Центральной Избирательной Комиссии Элле Памфиловой направил председатель ГИК Виктор Миненко. Особый акцент был уделен тому, что во главе всего, в данной ситуации, должно быть здоровье. Об этом сообщает Мойка78.

Право на перенос городскому избиркому дает федеральный закон о ЧС, но для голосования на уровне регионов подобное решение может принято только ЦИК РФ.

Изначально голосование планировалось провести 7 июня. Назначено оно было в связи со смертью парламентария Павла Зеленкова, который скончался летом прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутатам Петербурга замеряют температуру при входе в ЗакС. Даже при небольшом повышении температура тела на работу могут не пустить из соображения безопасности.

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