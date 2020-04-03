Собянин заявил, что он против выплат из бюджета россиянам

Мэр Москвы считает, что бюджеты «треснут», если деньги всем раздавать.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала». Он заявил, что раздавать деньги из бюджета россиянам за нерабочие дни – не дело. Так может не хватить средств для других важных вещей, пример, на обеспечение системы здравоохранения.

Глава столицы отметил, что во время пандемии власти рассчитывают на помощь бизнеса. Тем более речь не идет о том, чтобы распустить сотрудников на оплачиваемый отпуск на полгода, напомнил Собянин. Он просит предпринимателей на протяжении хотя бы месяца помогать работникам.

«Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь»,

— отметил мэр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин сообщил Путину о высокой динамике распространения COVID-19 в Москве.