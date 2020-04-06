На Кушелевской дороге петербуржцы своими силами тушили машину

На Кушелевской дороге петербуржцы своими силами тушили машину
Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: https://vk.com/spb_today

Весь двор заволокло едким дымом. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня, 6 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машина загорелась во дворах на Кушелевской дороге. Местные жители не стали дожидаться приезда спасателей, и сами принялись ликвидировать пожар. Непонятно, прибыли ли в итоге сотрудники МЧС и чем кончилось дело. На видео, опубликованном в сети, видно, что двор заволокло дымом, вокруг автомобиля столпились люди.

«Там такие проезды, что пожарным не подъехать. На Спринтере, помню, еле пролез»,

— делится своим мнением о происходящем один из подписчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово у местного жителя украли автомобиль за 5,3 млн. Мужчина припарковал иномарку у дома, но спустя несколько дней не обнаружил его там.

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