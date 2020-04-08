В Петербурге оштрафовали 90 нарушителей карантина

В Петербурге оштрафовали 90 нарушителей карантина
Нарушителей карантина оштрафовали на 500 рублей. Фото: pixabay

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрирован 101 материал по административным делам, предусмотренным ч.1 ст.19.4 КоАП РФ. 90 нарушителей получили штраф 500 рублей, а остальные — предупреждение.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, мировые судьи рассмотрели по существу 25 новых дел, о которых не сообщалось ранее. Нарушители не участвовали в рассмотрении дел, но были извещены об этом.

Все нарушители признали свою вину.

«Часть правонарушителей сообщили судьям, что ездили в гости, некоторые пошли гулять с детьми и навещать родителей. Один не выдержал разлуки с любимой», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил ощутимые штрафы за нарушение самоизоляции.

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