В Петербурге оштрафовали 90 нарушителей карантина

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрирован 101 материал по административным делам, предусмотренным ч.1 ст.19.4 КоАП РФ. 90 нарушителей получили штраф 500 рублей, а остальные — предупреждение.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, мировые судьи рассмотрели по существу 25 новых дел, о которых не сообщалось ранее. Нарушители не участвовали в рассмотрении дел, но были извещены об этом.

Все нарушители признали свою вину.

«Часть правонарушителей сообщили судьям, что ездили в гости, некоторые пошли гулять с детьми и навещать родителей. Один не выдержал разлуки с любимой», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил ощутимые штрафы за нарушение самоизоляции.