Австралийские ученые нашли подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов.

Исследователями изучили влияние ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили препарат спустя два часа после заражения, сообщается в журнале Antiviral Research. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 % спустя 24 часа, а на 99 % — спустя двое суток.

Применение препарата привело к потере почти всего вирусного материала. За время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 527 036 человек. Скончались 88 495, при этом 330 589 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 8 672 человек, умерли 70. При этом 580 пациентов вылечились.

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