Метро Петербурга закупит новые вагоны с помощью кредитных средств

Сумма контракта для предоставления кредита оценена в максимальную стоимость 1,56 млрд рублей. Открытие кредитной линии запланировано на 4 года (с 2020 по 2024). Данная информация была опубликована на сайте Госзакупок. ГУП «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на предоставления кредита на покупку вагонов с асинхронным тяговым приводом.

Подать заявку на участие желающие могут до 24 апреля текущего года. Результаты подведут уже 27 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции. Помимо средств для дезинфекции, были закуплены одноразовые перчатки и антисептические салфетки. Такое оснащение позволит организовать качественную уборку, которая обеспечит безопасность пассажирам подземки Северной столицы в период эпидемии коронавирусной инфекции.