Клименко прокомментировал заявление Затуливетрова, который намерен открыть свои рестораны 15 апреля, если в Петербурге не объявят режим ЧС

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал заявление ресторатора Александра Затуливетрова о решении открыть свои заведения с 15 апреля, если в Петербурге не объявят режим ЧС.

Клименко отметил, у государства был опыт 1998 года, но никогда не было опыта спасения бизнеса — «типа ресторанов и фитнес-клубов», сообщает «Мойка 78». При этом он уверен, что люди перестали ходить в рестораны задолго до введения режима самоизоляции.

Клименко задается вопросом, что будет делать государство, если вдруг все рестораны откроют свои двери для посещения.

Напоследок он посоветовал Затуливетрову отправиться в больницу в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусом, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.

Ранее совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы») на своей странице в facebook сообщил, что намерен открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени в Петербурге не объявят режим ЧС. Он считает, что карантинные меры не должны распространяться на рестораны, потому что там «так же безопасно, как в банках и метро». По его словам, ресторанный бизнес сейчас терпит огромные убытки и по сути «уже мертв».

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор. Для посещения закрыты детские площадки, бары, рестораны, кафе и парки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.