Глава Минэкономразвития РФ лично проверил, дают ли банки «нулевые» кредиты

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил проверить, как банки выдают кредиты представителям бизнеса, которые несут убытки из-за пандемии нового вируса. Он позвонил в два крупнейших российских банка, но положительного ответа так и не услышал.
Экс-губернатор Пермского края написал в своем Instagram-аккаунет, что ему поступают жалобы от предпринимателей, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов. После этого Решетников решил убедиться во всем лично.
Как сообщили РИА Новости, министр рассказал, что в одном банке ему ответили, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит только в предстоящем месяце.
Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития внесет изменения в действующую экономическую программу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты.