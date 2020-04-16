Глава Минэкономразвития РФ лично проверил, дают ли банки «нулевые» кредиты

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил проверить, как банки выдают кредиты представителям бизнеса, которые несут убытки из-за пандемии нового вируса. Он позвонил в два крупнейших российских банка, но положительного ответа так и не услышал.

Экс-губернатор Пермского края написал в своем Instagram-аккаунет, что ему поступают жалобы от предпринимателей, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов. После этого Решетников решил убедиться во всем лично.

Как сообщили РИА Новости, министр рассказал, что в одном банке ему ответили, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит только в предстоящем месяце.

Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития внесет изменения в действующую экономическую программу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты.