Двоих жителей Пушкина оштрафовали за нахождение на спортплощадках

Двоих жителей Пушкина оштрафовали за нахождение на спортплощадках
Лучше соблюдать самоизоляцию, а не отправлять гулять на площадки. Фото: pixabay.com

Такое решение вынес Пушкинский районный суд.

Мужчины незаконно находились на спортивных площадках, чем проигнорировали запрет на подобные действия. Таким поступком они нарушили правила поведения при введения режима повышенной готовности при активном распространении коронавируса (ч. 1 ст. 20.1.6 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Судом были переквалифицированы их действия с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ на ч. 1 ст. 20.1.6 КоАП РФ. Каждому из нарушителей теперь придется выплатить по 2 тысячи рублей в качестве наказания за административное правонарушение.

На данный момент в Петербурге зафиксировано 1083 случая заболевания, 170 граждан смогли выздороветь. Скончалось 7 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали врача за нарушение самоизоляции.

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