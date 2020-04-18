В Петербурге построят два пассажирских судна за 5,27 миллиардов рублей

Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей. Фото: https://snsz.ru

Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей. Фото: https://snsz.ru

Средне-Невский судостроительный завод построит два пассажирских судна для Красноярского края по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании».

В проект вложено 5,27 миллиардов рублей — это самый дорогостоящий гражданский заказ в истории предприятия. О заключении соглашения сообщает в пятницу, 17 апреля, пресс-служба судостроительного завода.

Пассажирские теплоходы будут рассчитаны на 245 человек, не включая экипаж, и способны преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Туристы смогут пользоваться рестораном и баром, офисом и даже фитнес-залами, оборудованными саунами. На суднах разместят каюты трех классов, а также отдельные — для людей с ограниченными возможностями. Сдать заказ необходимо к 2023 и 2024 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправился на завершающий этап технических испытаний.