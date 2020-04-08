В Петербурге фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел на заключительный этап испытаний

В Петербурге фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел на заключительный этап испытаний
Экипаж "Адмирала" начинается от 170 человек. Фото: ССЗ "Северная верфь"

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построенный на Судостроительном заводе «Северная верфь», приступает к заключительному этапу государственных испытаний в Балтийском море.

После завершения испытаний корабль вернется на завод для проведения ревизии и передачи заказчику. Специалисты «Северной верфи» предполагают, что, с учетом успешных предыдущих испытательных этапов, судно передадут Министерству обороны в конце мая или начале июня 2020 года.

135-метровый «Адмирал флота Касатонов» может развивать скорость до 29 узлов и находиться в автономном режиме месяц (30 суток). Корабль предназначен для широкого спектра задач, в том числе, охраны и защиты государственных границ и гражданских судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бермудском треугольнике отыскали судно, пропавшее сто лет назад.

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