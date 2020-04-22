В России вырос спрос на соль из-за коронавируса

Россияне начали массово скупать пищевую соль в магазинах, увеличив спрос на 20%.
Как говорится в сообщении «Руспродсоюза», которое приводит РИА Новости, российские производители увеличили производство после выхода рекомендаций Минздрава о пользе соляного раствора в качестве меры профилактики заражения коронавирусом.
Ранее Минздрав сообщал, что солевой раствор можно использовать для промывания носа, что снизит число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции. В ведомстве отметили, что эта процедура является эффективной в сочетании с другими мерами профилактики и защиты от коронавируса.
После публикации данных рекомендации производители соли заявили, что количество заказов на поставки выросло на 20%.
В «Руспродсоюзе» отметили, что производители способны удовлетворить текущий повышенный спрос и дополнительно выпустить необходимое количество соли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса.