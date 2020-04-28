В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

В Европу возвращаются мотоциклы &#171;Ява&#187;
Продажи Jawa начнутся в ближайшие недели. Фото: pixabay.com

В Европе возобновят производство легендарных мотоциклов «Ява» («Jawa»), которые раньше собирали в Чехословакии.

С 2017 года правами на производство этих мотоциклов владеет индийская компания Mahindra & Mahindra. Импортом знаменитой модели будет заниматься дочерняя организация Mahindra — Classia Legends. Она занимается управлением бренда Jawa.

В первую очередь, для европейских, — а точнее, чешских, — покупателей станет доступной модель Jawa 300, которая повторит дизайн классического моделей прошлого века. Позже мотоцикл начнут импортировать в другие страны Европейского союза. Цены на новую Jawa 300 в Чехии будут начинаться от 149 900 крон или 445 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открылись онлайн-продажи флагманской модели российского «АвтоВАЗа»: LADA XRay Cross Instinct.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
европа мотоциклы ява
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский концерн Nissan планирует уволить четверть сотрудников
В Ленинградской области увеличат количество мусорных контейнеров
Лепс рассказал, что на самоизоляции проводит время с музыкой Высоцкого
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct
Ургант высказался о травле Тодоренко после слов о насилии
Беглов напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу
Петербургские пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию, могут ...