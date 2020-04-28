В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

В Европе возобновят производство легендарных мотоциклов «Ява» («Jawa»), которые раньше собирали в Чехословакии.

С 2017 года правами на производство этих мотоциклов владеет индийская компания Mahindra & Mahindra. Импортом знаменитой модели будет заниматься дочерняя организация Mahindra — Classia Legends. Она занимается управлением бренда Jawa.

В первую очередь, для европейских, — а точнее, чешских, — покупателей станет доступной модель Jawa 300, которая повторит дизайн классического моделей прошлого века. Позже мотоцикл начнут импортировать в другие страны Европейского союза. Цены на новую Jawa 300 в Чехии будут начинаться от 149 900 крон или 445 000 рублей по актуальному курсу.

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