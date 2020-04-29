Почти 11 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 10 тыс. 863 человека. Об этом сообщает городская администрация во вторник, 29 апреля.

На карантине в Петербурге остаются 2 тыс. 776 человек. Из них 44 пребывают в обсерваторе, 344 помещены на самоизоляцию, 2 тыс. 388 — контактные.

Служба экстренных вызовов 112 получила 618 обращений по поводу коронавируса, служба 122 — 1 тыс. 524 звонка. О своем возвращении из-за границы сообщили 26 человек. Скорая обработала 79 обращений, связанных с COVID-19, полиция — 118.

Волонтеры к 29 апреля выполнили 11 тыс. 420 заявок. Просьбы оказать помощь за последние сутки оставили 368 раз. Звонки принимаются на горячей линии 8-800-200-34-11. Помощь петербуржцам оказывает 2 тыс. 501 аккредитованный волонтер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.