В Петербурге осудят владельца магазина, который продавал алкоголь без лицензии

В Петербурге осудят владельца магазина, который продавал алкоголь без лицензии
Наказание определит Октябрьский районный суд. Фото: pixabay.com

Жителя Северной столицы, владеющего магазином в Адмиралтейском районе города, привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя.

В четверг, 30 апреля, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении нарушителя, неоднократно реализовывавшего алкогольную продукцию без наличия специальной лицензии. В ведомстве отмечают, что предпринимателя уже не первый раз уличают в этом преступлении.

Однако ранее мужчина привлекался лишь к административной ответственности. В этот раз, по результатам последней прокурорской проверки, обнаружившей факт незаконной продажи спиртного в феврале текущего года, возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уроженку Киргизии обязали уплатить 50 тысяч рублей за продажу спиртного несовершеннолетнему.

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