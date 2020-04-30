В Петербурге осудят владельца магазина, который продавал алкоголь без лицензии

Жителя Северной столицы, владеющего магазином в Адмиралтейском районе города, привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя.

В четверг, 30 апреля, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении нарушителя, неоднократно реализовывавшего алкогольную продукцию без наличия специальной лицензии. В ведомстве отмечают, что предпринимателя уже не первый раз уличают в этом преступлении.

Однако ранее мужчина привлекался лишь к административной ответственности. В этот раз, по результатам последней прокурорской проверки, обнаружившей факт незаконной продажи спиртного в феврале текущего года, возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уроженку Киргизии обязали уплатить 50 тысяч рублей за продажу спиртного несовершеннолетнему.