Правительство РФ выделило Петербургу дополнительные 780 млн на борьбу с коронавирусом

Правительство РФ выделило Петербургу дополнительные 780 млн на борьбу с коронавирусом
Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург получил дополнительное федеральное финансирование на борьбу с коронавирусом. По ходатайству губернатора Александра Беглова распоряжением Правительства РФ городу предоставлена дотация в 781,4 млн рублей.

«Средства в бюджет города поступили», — сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Деньги, в том числе, будут направлены на оснащение дополнительного коечного фонда учреждений здравоохранения Петербурга, обеспечение медучреждений системой централизованного снабжения кислородом и средства индивидуальной защиты медперсонала.

Часть средств также направят на оснащение учреждение по профилям «анестезиология и реаниматология» и «пульмонология» при инфекционных заболеваниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закупят 750 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты для медиков, а также 250 кислородных концентратов.

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