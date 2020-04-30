С 1 мая россиян ждет ряд крупных изменений

В некоторых регионах также не исключено введение дополнительных ограничений по мере изменения ситуации с распространением инфекции. Фото: Baltphoto

В некоторых регионах также не исключено введение дополнительных ограничений по мере изменения ситуации с распространением инфекции. Фото: Baltphoto

С 1 мая жителей России ждет ряд изменений в экономической сфере. Кроме того, ожидаются перемены в ограничениях по коронавирусу.

Так, с начала мая банки отменяют комиссию за денежные переводы по номеру телефона, если сумма меньше 100 тысяч рублей, даже если операция осуществляется между клиентами разных банков. После превышения бесплатного лимита комиссия должна быть не больше 0,5% и не выше 1,5 тысяч рублей.

Также с 1 числа станет обязательна установка тахографов на транспортные средства, принадлежащие физлицам, если они занимаются пассажирскими перевозками на автобусах, рассчитанных на 8 человек и больше, массой от 5 т и соответствующих экологическому классу Евро-4 или выше. Кроме того, экспортная пошлина на высоковязкую нефть снизится до $1 с $5,2), на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на темные — до $6,8.

Напомним, что с 1 по 11 мая включительно на территории России продолжает действовать режим самоизоляции. Если показатели в течение этого времени будут стабильными, страна может приступить к поэтапному снятию ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль будет принимать решение о выходе из самоизоляции по итогам майских выходных.