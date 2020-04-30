Песков рассказал, когда примут решение о выходе из самоизоляции

Решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России будет приниматься после майских праздников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До того момента, как решение будет принято, россияне должны «досидеть в этом режиме», подчеркнул Песков.

«Это необходимо для всех нас», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Режим продлиться до 11 мая. Дальнейший план действий пока неизвестно. Однако, как подчеркивают в Кремле, выход из режима самоизоляции не будет одномоментным.

В России, по официальным данным, подтверждено 106 тыс. 498 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в 85 регионах. С начала пандемии скончались 1 тыс. 73 человека. Выздоровели 11 тыс. 619.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил дополнительные 781,4 млн рублей на борьбу с коронавирусом.