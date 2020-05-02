В Ленобласти от укусов клещей пострадали больше 215 человек

Случаи укусов клещей зарегистрированы во всех районах Ленинградской области. Общее число пострадавших превысило 215.

«Из числа зарегистрированных случаев укусов клещей, в 76 пострадали дети», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

По информации Роспотребнадзора на 27 апреля, больше всего случаев нападения клещей выявлено в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.

Встретиться с клещами возможно в лесах, парках, скверах и на дачных участках. После их обнаружения необходимо обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт. Подобные случаи относятся к экстренной помощи, потому поликлиники обязаны принять пациента даже в условиях пандемии коронавируса.

После удаления клеща медики отправят его на анализ, чтобы специалисты могли проверить его на наличие возбудителей болезни. Если клеща удалось вытащить самостоятельно, место укуса необходимо обработать спиртом или йодом. Насекомое нужно сдать в лабораторию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по защите от клещевого энцефалита.