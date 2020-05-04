Американские спецслужбы обвиняют Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Китайские власти, в свою очередь, опровергают эти заявления. Они утверждают, что с самого начала не препятствовали получению данных и открыто делились всей имеющейся информацией. Фото: pixabay.com

Китайские власти, в свою очередь, опровергают эти заявления. Они утверждают, что с самого начала не препятствовали получению данных и открыто делились всей имеющейся информацией. Фото: pixabay.com

Представители спецслужб Соединенных Штатов считают, что китайские власти не раскрывали истинного масштаба коронавирусной инфекции, чтобы успеть сделать запасы защитных средств.

В докладе американской разведки отмечается, что в течение января Пекин крайне неохотно и не в полной мере предоставлял информацию о заболеваемости и степени заразности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает издание Associated Press.

Кроме того, Китай не спешил предоставлять данные об импорте и экспорте средств медицинской защиты. Между тем, изменения в импорте и экспорте масок и других СИЗ с вероятностью 95% вышли за пределы нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае осталось всего 481 человека, зараженных коронавирусной инфекцией. При этом за минувшие сутки диагностировано всего 3 новых случая заболевания.